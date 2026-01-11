Su fiyatları enerjiyi solladı: 1 metreküpü 156 lira

Muhalefet belediyelerinin küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı bahanesinin arkasına sığınarak yıllardır yapmadıkları su yatırımları, vatandaşa pahalıya mal oldu. Türkiye'nin ithalat kalemlerinin başında gelen enerji fiyatlarını dahi sollayan su fiyatları, akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi birçok kalemi geride bıraktı. Bugün konutlarda tüketilen suyun metreküpü Ankara'da 156 liraya, İstanbul'da ise 52 liraya ulaştı. Buna rağmen devletin uyguladığı desteklemeler sayesinde 1 metreküp doğal gaz 11 lira, 1 kilovatsaat elektrik 2.6 lira, 1 litre benzin 54 liraya vatandaşa ulaştırılıyor.

ZAMLAR %3024'E ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın döneminde su fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Göreve geldiğinde metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı, 156,19 liraya kadar çıktı. Yapılan toplam zam oranı yüzde 3024'e ulaştı. İstanbul'da 2019 yılında suyun metreküp fiyatı 4 lira iken, geçen 6 yılda suya 16 kez zam yapıldı ve bugün metreküpü 52 liraya ulaştı. Böylece zam oranı yüzde bin 200'lere ulaştı. İzmir'de ise son 6 yılda su fiyatı yüzde 800 zamlandı. Konutlarda en düşük kademede suyun metreküpü 32,32 lira olarak uygulanırken, küçük çaptaki işyerlerinde ise bu fiyatın iki katı olarak uygulanıyor.

FATURALAR KIYASLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım 2025'te bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde su ve elektrik faturalarını karşılaştırmıştı. Ankara ve İstanbul'daki faturaları kıyaslayan Bayraktar, "Elektrik faturası 765 lira iken su faturası Ankara'da bin 45 lira. 535 lira su faturası gelen vatandaşın elektrik faturası 290 lira. İstanbul'da su faturası 646 lira, elektrik faturası ise sadece 370 lira. Son iki yılda Ankara'da suya gelen zam yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350 ama daha kötüsünü söyleyeyim size: Su yok. Belediyelerin suyu getirmek için kullandığı elektriğe bahane bulundu ya ne kadar artmış biliyor musunuz? Son iki yılda sadece yüzde 43" diye konuştu.



PAZAR 81 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Türkiye'de içme suyu sektöründeki fiyatlamalar rekora koştu. 2025 yılında ambalajlı içme suyu pazarı hacmi yaklaşık 12.6 milyar litreye ulaştı. Bu hacmin 5 milyar litresi damacana su, 7.6 milyar litresi ise pet şişeden oluştu. Ambalajlı içme suyu sektöründeki toplam ciro 81 milyar liraya ulaştı. 19 litrelik damacana suyun fiyatı İstanbul'da 200 liraya ulaşırken, diğer illerde ise fiyatlar 140 lira ile 200 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Haber: Barış Şimşek