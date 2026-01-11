Sosyal konutta takvim netleşti: İlk anahtar 2027’de teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde ilk evlerin Mart 2027'de teslim edileceğini belirterek, "Hızlı olacağız. Çünkü bu proje ile tüm Türkiye kazanacak. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1.5 trilyon dolarlık bu proje ile 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek" dedi.

ANTALYA'DA ÇEKİLDİ

Proje kapsamında dün Antalya'da inşa edilecek 13 bin 213 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekim töreni yapıldı. Törene katılan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa başarısının 500 bin sosyal konut projesiyle de devam edeceğine dikkat çekti. Kurum, "11 ilimizde nasıl biz değil eserlerimiz konuşuyorsa, Ev Sahibi Türkiye kampanyamızda 81 ilimizde 500 bin sosyal konutumuz konuşacak" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Antalya'da bu yıl düzenlenecek COP31 konferansıyla ilgili de şunları söyledi: "Bütün dünyaya bir kez daha Türkiye'nin gücünü, vizyonunu, Antalya'mızın misafirperverliğini göstereceğiz. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçi gelecek. Bu misafir akını, Antalya'mızın esnafına, üretimine ve tanıtımına çok büyük katkılar sağlayacak."