Mustafa Sarıgül'ün oğlu eşini zorla Galatasaraylı yapmış

Mustafa Sarıgül'ün Aylin Kotil ile evliğinden olan oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül'ün boşanma süreci çok sancılı geçiyor. Rekor tazminat istekleri, uzaklaştırma kararları, çocukları üzerinden suçlamalar ve karşılıklı davalar derken Sarıgül çifti gündemden hiç düşmüyor. Revna Hanım, en son eşinden psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Ben de Revna Hanım'ın gördüğü psikolojik şiddetle ilgili bir detay öğrendim ki, şaştım kaldım. Ömer Sarıgül, baskıyla Revna Hanım'a tuttuğu takımı değiştirtmiş. Fenerbahçeli olan Revna Hanım, evlendikten sonra 'mecburen' Galatasaraylı olmuş. Çünkü şu anda Galatasaray Spor Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Sarıgül, Fenerbahçe'yi bırakıp Galatasaray takımını tutması için büyük baskı yapmış. Revna Hanım da baskıya dayanamayıp sonunda Galata- saraylı olmuş. Ömer Sarıgül ayrıca haberlere konu olan Revna Sarıgül'ün dedesinin aldığı arabanın plakasını da değiştirtmiş. Arabanın plakası '34 RNC XX' imiş. Yani Revna Nazlı Çakır... Ama Ömer Sarıgül bu plakayı iptal ettirip yerine 34 RNS XX' (Revna Nazlı Sarıgül) plakası taktırmış. Ömer Bey, Revna Hanım'ın evlenmeden önceki hayatını silmeye çalışmış sanki.

En son, evliliği boyunca psikolojik şiddet gördüğünü açıklayan Revna Sarıgül, eşi ve kayınvalidesi ile Galatasaray maçlarına da gitmiş.