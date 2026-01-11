Lenf kanseri teşhisi konan lisanlı atletizm sporcusu yaşadıklarını anlattı

Lisanlı atletizm sporcusu olan Elif Nur Asil, 12'nci sınıfın son döneminde vücudundaki ağrı, kalp sıkışması, sol tarafında uyuşma ve şiddetli nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerde Asil'in vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 11 santim olan 12 kitle tespit edildi. 18'inci yaş günü haftasında 4'üncü evre lenf kanseri teşhisi konulan Elif Nur Asil, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Asil, 100'den fazla kemoterapi aldı, 1'i kemik iliği nakli olmak üzere 5 büyük ameliyat geçirdi. Tedavisi nedeniyle kazandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne başlayamayan genç kız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.



ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIM....

Saçlarının dökülmesinden, peruğuna ve kemoterapi sürecindeki anılarına, ameliyat masasında çektiği videoya kadar her anını paylaşan Asil, sıra dışı mücadelesiyle diğer hastalara da umut oldu. 3 yılda kanseri yenen Asil, " 3 senedir yaşamadığım şey kalmadı, dile kolay. Hala şok içindeyim. Kanser hastalarına umut olmak istiyorum" dedi.