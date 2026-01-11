Kültürel mirasımız gençlere köprü olacak

Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Türk müziği, bazen yürek tellerimizi titreten, şarkılar ve türküler, bize aynı hikayenin parçası olduğumuzu anlatır.

Ne var ki hastalara şifa verecek kadar billur, güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan müziğimiz, bir dönem kendi evinden kovuldu.

Öz yurdunda garip kalanlardan oldu. Kültür dünyamız, ödünç ve yabancı kavramlarla tahrip edildi.

Bu evlatlarımızın bir kısmı belki önemli bestekarlar, icracılar olacaklar.

Araştırmalara göre gençler günde 2 saat müzik dinliyor. Müzik kliplerinin yüzde 75'i uygunsuz haller, şiddet, alkol ve sigara kullanımını özendiren unsurlar içeriyor.

Halbuki müzik ruhun gıdasıdır ancak medeniyet kökleri kurutulmuş müzik, ruhun zehri de olabiliyor. Kültür ve sanat hayatımızı zenginleştirecek ve kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız.

Şahsen, mimarisi, çalışma atölyeleri, müzesi, son derece iyi kurgulanmış müfredatı ve öğrencilerine sunduğu sayısız imkanla Palet Türk Müziği İlkokulu'nun örnek bir kültür yatırımı olduğu kanaatindeyim.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, günün anısına Emine Erdoğan'a, Palet Okulları tarafından düzenlenen çocuk enstrümanları yapımı yarışmasını kazanan öğrencilerin yaptığı udu hediye etti.

KÜLTÜRÜMÜZÜN İHYASI

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan okulu 7 yıl önce kurduklarını söyledi. Erdoğan, "15 yıldır yaptığım bütün vakıf çalışmalarında hedefim kültürümüzün ihyası ve yeni nesillere hakkıyla aktarılması" dedi.