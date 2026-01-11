Kartal'da İETT otobüsü duvara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Kartal'da bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.