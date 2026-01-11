Fatih'te istinat duvarı çöktü: Facia kıl payı atlatıldı!

Olay, akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından sokak üzerindeki istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Fatih'te istinat duvarı çöktü, İHA

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise sokağa saçılan moloz ve ağaç parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye aracının, hatalı park edilen bir tur otobüsü nedeniyle sokakta manevra yapmakta güçlük yaşadığı öğrenildi. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.