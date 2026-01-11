Cinayet itirafı geldi ancak ceset yok

İstanbul'da 20 Mart 2024'te kaybolan Nuriye Dilmaç (37), eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürüldü ve cesedi Şile'deki bir hafriyat sahasına gömüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma detaylarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Dursun Dalkılıç, cesedi gömmek ve suçunu örtbas etmek için karmaşık bir plan yaptı.

HAT ALDI TUZAĞA ÇEKTİ

Cinayetten önce Dalkılıç, eski eşini tuzağa çekmek için bir arkadaşından yeni bir hat aldı ve kendisini otel çalışanı olarak tanıtarak iletişim kurdu. Süreç boyunca Dalkılıç'ın, eski eşinin buluşmalarından ve hareketlerinden haberdar olduğu ortaya çıktı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kadının kızı tarafından kayıp başvurusunda bulunulması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olayla ilgisi bulunan şüphelileri tespit etti. Şüpheli eski koca Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D. Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S.'yi gözaltına aldı. Ekipler, Sancaktepe'de bulunan ev bahçesi ve su kuyuları eş zamanlı olarak kazıldı. Şüphelilerden Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D. Cevdet D. ve Ercan D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli serbest bırakıldı. Oğlunun cinayeti itirafı üzerine olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Kadının cesedini bulmak için alana kadavra köpekleri getirildi. Nuriye Dilmaç'ın cesedini bulmak için Şile'de arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.