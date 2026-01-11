Antakya’da skandal görüntü: Beton mikseri kanalizasyona beton döktü
Antakya’da bir beton mikserinin kanalizasyona beton döktüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin ardından sürücüye para cezası kesildi, araç trafikten men edilirken firmanın faaliyetleri durduruldu.
Antakya'da bir beton mikserinin kanalizasyona beton döktüğü anların görüntülenmesi kamuoyunda tepki topladı. Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. Erensan İnşaat'a ait beton mikserinin sokaktaki kanalizasyon hattına beton boşalttığını fark eden mahalle sakini Orhan Çekiç, duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.
UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ DÖKMEYE DEVAM ETTİ
Görüntülerde Çekiç'in, sürücü ve çalışanları "Burası tıkanırsa ne yapacaksınız, vicdanınız kabul ediyor mu?" sözleriyle uyarmasına rağmen mikserin durdurulmadığı ve beton dökümünün devam ettiği görüldü. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Valiliği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
SÜRÜCÜYE 21 BİN 765 TL CEZA KESİLDİ
Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne 21 bin 765 TL idari para cezası uygulanırken, beton mikseri trafikten men edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince firmaya 191 bin 867 TL ceza kesildi ve şirketin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, zarar gören hatta temizlik ve onarım çalışması başlattı.
BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'ımız için gece gündüz çalışırken şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Hatay'ın emeğini hiçe sayan herkes bunun bedelini öder," ifadelerini kullandı.
Olayı kayda alan Orhan Çekiç ise yaşananları şöyle anlattı: "Eve giderken mikseri gördüm. Önce su döktüklerini söylediler, beton olduğunu fark edince uyardım. 'Mikseri kapat' dedim ama dinlemediler. Kanalizasyondaki tıkanıklık nedeniyle şantiyeye su geldiğini, bu yüzden beton döktüklerini söylediler. Bu bilinçli bir şekilde yapılan büyük bir hataydı ve milli servete zarar veriyordu. Devletimiz gereğini yaptı, firma kapatıldı ve cezalar kesildi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnunum."