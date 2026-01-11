Antakya’da skandal görüntü: Beton mikseri kanalizasyona beton döktü

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'ımız için gece gündüz çalışırken şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Hatay'ın emeğini hiçe sayan herkes bunun bedelini öder," ifadelerini kullandı.

Olayı kayda alan Orhan Çekiç ise yaşananları şöyle anlattı: "Eve giderken mikseri gördüm. Önce su döktüklerini söylediler, beton olduğunu fark edince uyardım. 'Mikseri kapat' dedim ama dinlemediler. Kanalizasyondaki tıkanıklık nedeniyle şantiyeye su geldiğini, bu yüzden beton döktüklerini söylediler. Bu bilinçli bir şekilde yapılan büyük bir hataydı ve milli servete zarar veriyordu. Devletimiz gereğini yaptı, firma kapatıldı ve cezalar kesildi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnunum."