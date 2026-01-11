13 yıllık engelli öğrenci öğretmeni sayesinde akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

Kahramanmaraş'ta doğuştan ayakları olmayan 13 yaşındaki Emine Dağ'ın hayali gerçek oldu. Sadece elleri üzerinde yürüyebilen Emine, öğretmeni ve Bir Tebessüme Değer Derneği sayesinde akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Dernek Başkanı Fatih Akpınar, alınan akülü sandalyeyi Emine'nin okuluna kadar götürüp teslim etti.

Haber: Tolga Yanık