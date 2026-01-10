Saldırı sonrası kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Ömer Şirin (25), evinin önünde beklediği sırada bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şirin, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucu, saldırıyı, ölen kişinin husumetlisi olduğu öğrenildi. Mustafa Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hükümlünün babası K.Ş'nin polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

Haber: Mustafa Kaya