Öğretmeni ile meslektaşı olarak yıllar sonra karşılaştı

Antalya'nın Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, göreve başlamasının ardından sürdürdüğü okul ziyaretleri sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Aydeniz, 2007 yılında Kaş'ın Gömbe Mahallesi'nde öğretmenliğe başladığı ilk yıl birinci sınıf öğrencisi olan Sevilay Akça'nın, yıllar sonra aynı okulda Hacı Osman Celebioğlu Anadolu Lisesi öğretmen olarak görev yaptığını görünce gözlerine duygusal anlar yaşandı. 19 yıl önce minik bir öğrencisinin yıllar sonra meslektaşı olarak karşılaması Aydeniz'i gururlandırdı.

ÇOK BÜYÜK MUTLULUK

Gerçekleşen ziyarette öğretmen - öğrenci olarak başlayan hikayenin meslektaşlığa dönüşmesi duygu dolu anlar yaşattı. Aydeniz'in öğretmenlik yaptığı dönemde Akça'ya karne verdiği anlara ait fotoğraf karesinin yerini, bugün öğretmen Akça ile Kaş İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydeniz'in birlikte yer aldığı kare aldı. Ziyaret sırasında öğretmenlerle sohbet eden Aydeniz, eğitimin uzun soluklu bir emek olduğunu vurgularken, kendi öğrencisini meslektaşı olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber: Erdoğan Öztürk