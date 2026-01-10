Öğretmen atamalarında yeni dönem: Aynı okulda en çok 12 yıl görev yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin ilk atamaları, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, mazerete bağlı atamalar ile hizmet puanı hesaplama esasları yeniden düzenlendi.

16 Haziran 2023'ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma süresi 3 yıl olacak. Öğretmenler aynı eğitim kurumunda azami 12 yıl görev yapabilecek. Bu süreyi dolduran öğretmenlerin atamalarında, hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026'ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere bağlı yer değiştirme işlemleri tatil dönemlerinde gerçekleştirilecek. Sağlık ve can güvenliğine bağlı yer değiştirmeler ise takvime bağlı olmayacak.