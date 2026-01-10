Gaziantep'te 18 bin anne adayı Gebe Okulu'na gitti! Sezaryenle doğum düştü!

Gaziantep'te geçen yıl 45 bin doğum gerçekleşti. İldeki 13 gebe okulunda geçen yıl 18 bin anne adayına güvenli doğum süreçleri eğitimi verildi. Çalışmalar sayesinde özellikle kamu hastanelerinde normal doğum oranlarının artmasıyla Gaziantep'te sezaryenle yapılan doğumlar, Türkiye ortalamasının altına düştü. İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, "Gebelikten doğum sonrasına kadar olan süreci bir bütün olarak ele alıyoruz. Gebe okullarımızla anne adaylarımızın hem fiziksel hem de ruhsal olarak doğuma hazırlanmasını, kaygılarının azaltılmasını ve bilinçli bir doğum süreci yaşamalarını hedefliyoruz" dedi.

LOHUSALIK DÖNEMI DE VAR

Gaziantep'te 8'i kamu, 4'ü özel ve 1'i üniversite bünyesinde olmak üzere toplam 13 gebe okulundaki eğitim programları kapsamında; gebelik öncesinde gebelik planlayan kadınların dikkat etmesi gereken konular, bebeğin anne karnındaki gelişimi, beslenme, kilo kontrolü, günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler, alkol ve sigara kullanımı, gebelikte fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, normal doğumun desteklenmesi ve avantajları, annebebek ilk teması, emzirme ve yeni doğan bakımı ile lohusalık dönemi detaylı ele alınıyor.

ANNELER ÇOK DAHA BİLİNÇLİ

Gebe okullarında görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından muayeneler yapılırken; diş hekimi, ebe, psikolog ve fizyoterapistler de eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Bütüncül bir yaklaşımla yürütülen bu çalışmalar sayesinde anne adayları doğru kararlar aldı.

Haber: Mehmet Boncuk