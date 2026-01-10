Fahiş site aidatlarına son verecek yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Sosyal Konut Projesi" nin hayata geçirilmesini hızlandıracak, maliyetleri azaltacak düzenlemeler de yer alıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında Tapu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. 31 maddelik teklif şu değişiklikleri içeriyor:

Konut (AA)

Aidat sınırlaması: Site yöneticilerinin 'avans' yani 'ek aidat' toplama yetkisi sınırlandırılıyor. Bu paralar ancak 'işletme projesi onaylanıncaya kadar' toplanabilecek. İşletme projeleri de kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilecek. Onaylı bir proje yoksa, yöneticinin yapacağı geçici projedeki artış oranı 'yeniden değerleme oranını' geçemeyecek.

Oy oranları değişiyor: Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört oy oranı, karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla üçte ikiye düşürülüyor.

Yangın denetimi: Kullanıma yönelik belgeye sahip yapılarda belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş yangın güvenlik uzmanları tarafından periyodik yangın denetimi yapılması sağlanacak.

Bitmeden devir yok: Yapı kooperatiflerinde tüm inşaatlar tamamen bitmeden ve kesin maliyet hesabı çıkarılmadan bağımsız bölüm tescili (tapu devri) yapılamayacak.