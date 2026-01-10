3 gündür aranan 17 yaşındaki kız Şanlıurfa’da bulundu

M.A.'nın ablası Gurbet A., 3 Ocak'tan bu yana kardeşlerinden haber alamadıklarını belirterek, "Kardeşim sabah evden çıktı. Evden de hiçbir şey götürmemiş. En kısa zamanda bulunmasını, görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden 3 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan M.A. için ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından güvenlik güçleri tarafından kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Valilikten kayıp kıza ilişkin açıklama geldi



ÖZEL EKİP ÇALIŞMASIYLA KAYIP KIZ ÇOCUĞU BULUNDU

Valilikten yapılan açıklamada ise Artuklu ilçesinde kayıp ihbarı yapılan M.A. için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulduğu, teknik ve saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar neticesinde M.A.'nın emniyet ekiplerince Şanlıurfa'da bulunarak Mardin'e getirildiği, konuya ilişkin adli ve idari sürecin sürdüğü bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, M.A.'nın bulunmasına yönelik yürütülen özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile görev alan özel ekibe teşekkür edildi.