2017'de şehit düşen PÖH için CHP'nin ret oylarına rağmen aşevi yapıldı

Adana Pozantı Belediyesi, ilçeye halk ekmek fabrikası ve aşevi yapmak için gerekli olan 10 milyon liralık krediyle ilgili Meclis Üyeleri'nden onay istedi. Ancak 15 meclis üyesinden 8'i CHP'li olan üyeler, buna onay vermedi. Şehit Erhan Konuk Aşevi ve ekmek fabrikasını yapmakta kararlı olan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı MHP'li Ali Avan, "Gerekirse evimi satar bu projeyi hayata geçiririm" dedi. Ardından "Bir tuğla da sen koy" kampanyası düzenledi. Kısa zamanda Pozantılılar'ın desteği ile para toplantı.

Özel harekât polisi Erhan Konuk Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 26 yaşında şehit oldu (takvim.com.tr) 'GURURLA YAŞATACAĞIZ' Aşevi ve Ekmek fabrikası tamamlanarak hizmete açıldı. Avan, "Tüm engellemelere rağmen iki projemizi bitirdik. Pozantı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz halk ekmek fabrikamız ve şehidimizin adını gururla yaşatacağımız Şehit Erhan Konuk Aşevimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza en kaliteli, en lezzetli ve en sağlıklı ekmeği sunabilmek adına fırınımızı ateşledik" şeklinde konuştu.