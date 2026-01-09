Türk bilim dünyasının gururu Aziz Sancar'a bir dünya övgü

Amerika Bilimler Akademisi'nin bilim dergisi PNAS ve Scientific American dergileri, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a övgü yağdırdı. Sancar'ın "EdU" adlı molekül üzerine yaptıkları keşfin, özellikle beyin kanseri için potansiyel bir tedavi oluşturduğunu belirten Scientific American, "Fareler üzerindeki başarılı çalışmalardan sonra sıra insanlarda denenmesine geldi. Tarihin en önemli çalışmalarından birisi için heyecan ve umut çok büyük" denildi. PNAS'ın yorumu da övgülerle doluydu: Kanserli hastaların büyük çoğunluğunda kullanılan "Cisplatin" adlı ilaç beyine ulaşmadan önce güç kaybediyordu. EdU molekülü ise sorun olmadan beyne girebiliyor. Ardından kanser hücresini öldürüyor. Prof. Dr. Sancar, "Üniversitelerdeki sinirbilim bölümleriyle görüşerek insan beyin tümör parçasını alıp fare beyni dilimleri üzerine koyarak gerçekliğe benzeyen hücre boyu oluşturuldu ve çalışmalar çok başarılı sonuçlandı. Son çalışmamız mevcut ilaçlarla kombine edildiğinde müthiş sonuçlar verdi" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK BAŞARILI ÇALIŞMA YAPTI

Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi, daha önce de sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirmişti. Prof. Dr. Sancar, yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmanın sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olması, DNA'daki hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etmişti.