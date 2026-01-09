Koruyucu ailesinin sevgisiyle kendi ayaklarının üzerinden durabiliyor

Konya'da yaşayan Dudu (45) ve Necati Çelmeli (52) çifti, 8 yıl önce kızları Şeyma Nur ve Müslüme Sena'nın 'evde bir çocuk daha olsun' isteği üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Yetkililer aileye, Hasan Ali'den ve serebral palsi rahatsızlığından bahsetti. Çelmeli çifti, rahatsızlığının hiçbir önemi olmadığını belirterek 8 yıl önce henüz 2 yaşındayken Hasan Ali'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Çelmeli çifti, Hasan Ali'nin yürüyebilmesi için fizik tedavi aldırmaya başladı. Son olarak başarılı bir ameliyat yaptıran aile, Hasan Ali'nin yeniden ayağa kalkıp, tek başına yürümesini sağladı. Yaklaşık 3 yıldır yürüyebilen Hasan Ali 5. sınıfa gidiyor ve şu anda 23 yaşında olan Şeyma Nur ve 29 yaşında olan Müslüme Sena ile birlikte çok mutlu.

'EVLADIMIZ OLMUŞ DİYE ŞÜKREDİYORUZ'

Koruyucu anne Dudu Çelmeli, "Hasan Ali ile eve geldiğimizde sanki ilk defa çocuğumuz olmuş gibi hissettik. Her gün fizik tedaviye gidiyorduk ama hiç yorulmadık. Çok şükür aldığımız tedaviler ve ameliyat sonucu 7 yaşından sonra tek başına ayağa kalkıp, kendi yürümeye başladı. Sevgi çok önemli. Sevgimizle birlikte hayata bağlandı. Artık o bizden, biz de ondan kopamayız. Çok mutlu bir aileyiz. Ablaları da onu çok seviyor. Her zaman iyi ki Hasan Ali bizim evladımız olmuş diye şükrediyoruz" dedi.

Haber: Tolga Yanık