Kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iddiaya göre bir bayan kuaföründe kalfa olarak çalışan A.K (17), akşam iş çıkışında, 2 ay önce içten çıkarılan ve tartıştığı arkadaşı D.K (15) ile buluşmak için 3 arkadaşıyla birlikte parka gitti. Bir süre sonra yanlarına gelen yanlarına geldi. İki arkadaş arasında, bir gün önceki tartışmalarını nedeniyle yeniden çıkan ve kavgaya dönüşen tartışma sırasında D.K üzerinde taşıdığı bıçakla arkadaşı A.K.'yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Abdullah Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan K.'nin cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli D.K ise Cinayet Bürosu ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

