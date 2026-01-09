Fırtına yıktı geçti: 100 milyon TL'lik zarar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Rüzgar 11 Bofor (yaklaşık 105 km/sa) şiddetine ulaştı. Bofor skalasında 12. kademe doğrudan "kasırga" olarak adlandırılırken, birçok ilçede devrilen ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu. Bakırköy sahil yolunda bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi, sahil yolu kapandı. Bahçelievler'de ise 1 kişi şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan bazı uçaklar yakıt kritiğine girdiğinden dolayı çevre havalimanlarına yönlendirildi. Avcılar'da dalga, mendirekteki kayalıkları aşarak balıkçı barınağına kadar ulaştı, 8 tekne battı. Fırtına dalgaların 5 metre yükselmesine neden oldu. Yenikapı'da etkili olan lodos nedeniyle adeta denizle kara birleşti. Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan Negmar'a ait arabalı feribot, saatlerce fırtınanın dinmesini bekledi. 80 dakika süren fırtınada yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi.

Sağanak yağış nedeniyle Esenyurt ve Bakırköy'de birçok mahalle sular altında kaldı.