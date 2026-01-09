Epilepsiye ketojenik diyet tedavisi
Halk arasında keto diyet olarak da bilinen ketojenik diyet, yağ oranı yüksek, düşük miktarda protein ve çok az miktarda karbonhidrat (şeker) içeren diyet türüdür.
İstanbul'da 10 yıl önce 4 yaşındaki kızları Mina'ya epilepsi teşhisi konulan aile, ilginç bir iddiayı ortaya attı. Kızının medikal ketojenik diyet tedavisiyle epilepsi ataklarının sona ermesi üzerine kitap yazan ve dernek kuran Şeyda Yetgin Gevrek, başka epilepsi hastalarının da sağlığına kavuşması için çalıştığını anlattı. Gevrek, "Medikal ketojenik diyetle tanıştık, ilaçları hayatımızdan çıkarttık. Çocuğumuzu da hayata döndürmüş olduk" dedi.