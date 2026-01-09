Atyarışı.com'un gerçekleştirdiği Apple Iphone 17 256 gb cep telefonu çekilişinin kazananları belli oldu.
Apple Iphone 17 256 GB (Asil Talihliler)
Apple Iphone 17 kazanan asil talihliler, Berktuğ Eroğlu, Selman Söylemez, Cahit Hangün, Oğuz Sancarbarlaz, Akın Vatandıran, Selçuk Babaoğlu, Yalçın Talay, Murat Yılmaz, Murat Turan, İlker Darendeli, Uğur Demir, İdris Erden Bostan, Oğuzhan Öztürk, Ercan Kara, Uğur Zaman, Yunus Demirtaş, Hasan Geniş, Levent Urteki, Eray Mutlu, Berkay Karataş.
Apple Iphone 17 kazanan yedek talihliler, Düzgün İpek, İsmail Aydın, Ruslan Mehdiyev, Bekir Kuş, Murat Özkan, Sadık Ünal Kır, Emrah Bayrakdar, Seçkin Eryılmaz, Geçmiş Demir, Oktay İncesu, İbrahim Karaman, Şuhan Habip Kayataş, Mustafa Gülhan, Mehmet Güneş, Mehmet Keskin, Yakup Haktan Atalar, Sevim Atalayın, Ateş Acunsal, Cemalettin Yılmaz, Emrah Cucu.