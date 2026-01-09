6 Şubat depreminin ardından 3 yıl kullanılamayan tren raylara döndü

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya–Gölbaşı– Narlı–Nurdağı Demiryolu Hattı, tamamlanan onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete alındı. Yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan yük trenlerinin hat üzerinde gündüz ve gece saatlerinde yeniden seferlerine başlamasıyla bölgenin lojistik kapasitesinin önemli ölçüde arttığı belirtildi. Yetkililer, "Bölge ekonomisi için bu hattın açılması son derece önemliydi. OSB'deki esnaflar için tren sesini duymak mutlu etti" dedi.

Haber: Muhammet Özer