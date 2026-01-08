Yemek borusu yoktu! 4 günlükken ameliyat edildi: Ada bebek hayata tutundu

Şanlıurfa'da Ahmet ve Zehra Fidan çifti, bebekleri Ada'nın doğumunun ardından yemek borusunun olmadığını öğrendi. Sağlık Bakanlığı'nın yardımıyla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Ada bebek doğumunun 4'üncü gününde ameliyat edildi. Yemek borusu yapılarak hayata döndürülen Ada bebek, ameliyattan sonra 8'inci günde beslenmeye başladı. Artık annesini emebilen ve sağlıklı bir şekilde beslenebilen bebek taburcu edildi. Uzman Dr. Fikret Ersöz, "Bu hastalık 5 bin doğumda 1 görülen hastalıktır. Operasyon yaklaşık 3 saat sürdü" diye konuştu.

