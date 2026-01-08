Merdiven altında kirli tezgah: 600 kilo cipse el konuldu

"KURALLARA UYMAYANA TAVİZ YOK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahinbey'de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.