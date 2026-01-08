Merdiven altında kirli tezgah: 600 kilo cipse el konuldu
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarını hiçe sayan merdiven altı işletmeye yönelik denetimlerde, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden 600 kilogram patates cipsi ele geçirildi. Mevzuata aykırı üretim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin merdiven altı bir işletmeye yönelik denetimlerinde, hijyen kurallarının sistematik biçimde ihlal edildiği ortaya çıktı. Denetimlerde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden 600 kilogram patates cipsi ele geçirildi.
HİJYENSİZ ÜRETİME GEÇİT YOK
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde, üretimin hijyen standartlarından tamamen uzak koşullarda gerçekleştirildiği belirlendi. Mevzuata aykırı şekilde üretilen 600 kilogram patates cipsine el konulurken, ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.
KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN İŞLETMEYE YASAL İŞLEM
Denetimlerde ürünlerin gıda mevzuatına açıkça aykırı olduğu tespit edilirken, halk sağlığını riske atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, benzer ihlallere karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.
"KURALLARA UYMAYANA TAVİZ YOK"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahinbey'de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.