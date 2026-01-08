Fenerbahçe tribün liderine kanlı pusu! Görüntüler ortaya çıktı
Üsküdar’da Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayla bağlantılı 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
"Ay Grubu" adlı suç örgütü üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Gümüştekin'in tedavisi sürüyor. İstanbul Üsküdar'da bir otele girerken gerçekleştirilen saldırıda, biri uzun namlulu olmak üzere iki silah kullanılmıştı.
Beş kurşunla ağır yaralanan Gümüştekin, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış, ameliyatı başarılı geçmiş ve hayati tehlikeyi atlatmıştı.
30 BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemelerde 30 boş kovan bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2'si tetikçi, 1'i gözcü olmak üzere toplam 10 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı.
SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, İbrahim Gümüştekin'e yönelik saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.