Fenerbahçe tribün liderine kanlı pusu! Görüntüler ortaya çıktı

"Ay Grubu" adlı suç örgütü üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Gümüştekin'in tedavisi sürüyor. İstanbul Üsküdar'da bir otele girerken gerçekleştirilen saldırıda, biri uzun namlulu olmak üzere iki silah kullanılmıştı.

Tribün liderine silahlı saldırı

Beş kurşunla ağır yaralanan Gümüştekin, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış, ameliyatı başarılı geçmiş ve hayati tehlikeyi atlatmıştı.