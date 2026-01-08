Elif Kumal’ın arkadaşına gönderdiği son mesaj! "Enis'i seviyorum ama olmuyor"

Balıkesir Erdek'teki Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı Enis G. ile kamp yapan Elif Kumal (38), tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrıldı. Kumal'ın cansız bedenine 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan otomobilin içinde ulaşıldı. Kumal'ın "suda boğularak" hayatını kaybettiği anlaşıldı. Elif'in otomobilinin lastiklerinin patlak olması, alt muhafaza parçasının da göl kenarında bulunmasıyla Elif'in kaza nedeniyle gölete düşmüş olabileceği ihtimalini öne çıkardı.

FARKLI BİR BÖLGEDE ARIYORMUŞ

İfadesinde Elif'in otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis G.'nin kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldiği tespit edildi. Enis G.'nin Elif'i aradığı sırada bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Elif Kumal'ın aracının su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşının Elif'in gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi. Öte yandan Elif'in kamp alanından ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde "Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin" dedi. Daha sonra görüşmeleri sonlandı.

Haber: Kerim Cengil