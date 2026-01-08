İstanbul Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanında ortalık karıştı. Doğubank'a saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Doğubank'ta silahlı çatışma! Polis bölgeyi kuşattı! İddiaya göre husumetli oldukları bir kişi, hanın giriş katında bulunan iş yerinin vitrinine ateş etti.

İstanbul Doğubank'ta silahlar patladı İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda olayda yaralanan olmadığı belirlendi.