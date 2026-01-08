19 ilde ahlaksızlara operasyon: Çocukların müstehcen görüntülerini sattılar! 20'si adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Telegram üzerinden müstehcen içeriklerin dağıtım ve satışını yaptıkları belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi.
19 İLDE BASKIN
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında 6 Ocak'ta Samsun merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
40 GÖZALTI
Suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 20 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 20 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.