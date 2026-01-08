Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi (İHA)

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 20 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 20 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.