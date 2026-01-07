Sıcak su torbası bir can daha yaktı! Genç kız hastanelik oldu

İstanbul'da yaşayan Cansu Yılmaz (23), geçtiğimiz günlerde karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonrası vücudunun yüzde 25'i yandı. Bu kez de İstanbul'da yaşayan Deniz Turhan (28) aynı faciayla karşılaştı. 30 Aralık Salı günü akşamı ağrı nedeniyle karnına koyduğu sıcak su torbası patladı. Acılar içinde kalan genç kız, torbayı koyduktan çok kısa bir süre sonra vücudunda sıcaklık hissettiğini belirtti. Özel bir hastaneye giden Turhan'ın tedavisine başlanırken, karın ve uyluk bölgelerinde yanık tespit edildi. Genç kız, Prof. Dr. Yakup Çil tarafından tedavisi gerçekleştirilerek evinin yolunu tuttu.

