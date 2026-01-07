"Kedi canlı" lakaplı Mehmet Övet yine ölümden döndü! Vücudundan 10 kurşun çıkarıldı, yüksekten düştü...

(İHA)

"İŞ KAZALARI PEŞİNİ BIRAKMADI"

İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyerek bir elektrik firmasında çalışmaya başlayan Övet, 1991 yılında asansör tamiri sırasında elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran genç adam, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. İyileştikten sonra elektronik sektöründe çalışmaya devam eden Övet, çanak anten montajı yaptığı sırada defalarca yüksekten düştü. Kapalı Çarşı içindeki bir apartmanda 9 metreden beton zemine düşen, ardından Kordon Caddesi'nde bir başka apartmanda çürük korkuluğun kırılması sonucu üç kat aşağıya kafa üstü çakılan Övet, tüm bu kazalara rağmen işine geri döndü. Ancak iki yıl sonra bir kez daha elektrik akımına kapılarak ölümden döndü.



'KURŞUNLAR DA DURDURAMADI'

2008 yılında bu kez bir saldırının hedefi oldu. Öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin ustasıyla yaşanan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurulan Övet'in vücuduna 15 domdom kurşunu isabet etti. 60 gün yoğun bakımda kalan Övet'in vücudundan 10 kurşun çıkarıldı, kasıklarında kalan 5 kurşunla yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.