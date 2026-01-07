Kapalıçarşı’da milyarlık kara para operasyonu! Sahte forex ağında 71 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kapalıçarşı'da paravan şirketler üzerinden milyarlarca lira aklandığını belirledi. Dün 4. dalga operasyon yaptı. 71 kişi gözaltına alındı. Yapılan tespitlere göre; İdol FX ve BalansFX isimli sahte forex siteleri üzerinden vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunuldu. Üye yapılan mağdurlar, kaldıraçlı ters işlemlerle kısa sürede zarara uğratılarak hesap bakiyeleri sıfırlandı. Suç örgütünün, firari Türker Ak ile tutuklu Murat Dönmezoğlu liderliğinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgütün BALANSFX, AMORFX ve MOBİLFX isimleri altında forex dolandırıcılığı yaptığı, bununla da yetinmeyerek HGS, vergi ödeme ve kontör yükleme gibi yasal internet sitelerinin birebir kopyalarını hazırladığı tespit edildi.

Firari Ak'ın Rusya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Kopya siteler üzerinden yapılan kredi kartı ödemeleri, örgüt tarafından kurulan paravan şirketlere ait POS cihazlarına yönlendirildi. Bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar suçlarının işlendiği ortaya çıktı. Kapalıçarşı'daki Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ile Angun Döviz bürolarında döviz ve altın alımsatımı yapılarak sisteme sokulduğu belirlendi. Kripto hesaplarında paraların toplandığı isimler arasında Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan bulunuyor. Bu hesaplardan paraların Bahama, Malta ve Panama gibi ülkelere transfer edildiği belirlendi. Serhan Mark Kohen'in 200 milyon liralık aklamadan sorumlu olduğu öğrenildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulmuş.

Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirleri sokuldu.

Böyle suçtan elde edilen değerler, kaynağından uzaklaştırıldı ve çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırıldı.

Bu sistem için şu değerlendirme yapıldı: Profesyonel aklama sistemi...

Haber: Batuhan Altınbaş-Emir Somer