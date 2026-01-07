Elif Kumal 8 gün sonra araçta ölü bulundu! Patlak lastikler ve açık cam kafaları karıştırdı

Balıkesir Erdek'e bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı bölgede kaybolan Elif Kumal (33), 8 gün süren arama çalışmalarının ardından Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin içinde ölü bulundu. Olay günü tartıştığı erkek arkadaşı Enis G. serbest bırakıldı. Elif Kumal'a ait ön otopsi raporunda ölüm nedeninin "suda boğulma" olduğu kaydedildi. Raporda, Kumal'ın vücudunda kurşun, kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

Olayın ardından göletten çıkarılan araçta yapılan ilk incelemeler ise soru işaretlerini artırdı. Araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı. Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu. Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.