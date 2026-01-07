15 yaş altına sosyal medya freni geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edileceğini söyledi. Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir" dedi. Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına özellikle sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini vurguladı. Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini ifade etti.



BAŞKA ÜLKELERDE NASIL

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2025'ten itibaren yasaklandı.

ÇİN: 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması aile iznine bağlı.

FRANSA: 15 yaş altındakilerin sosyal medyada hesap açabilmesi için ebeveyn onayı gerekiyor.

İTALYA: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması, sosyal medya kullanması yasak.

İNGİLTERE VE RUSYA: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandırıldı.

TİKTOK REZALETİ

Sosyal medya platformu TikTok'ta dini değerlere hakaret arttı. Bu kez genç bir kız tarafından paylaşılan videoda, cami ve namazla alay edildi. Genç kızın, namaz kılan erkek arkadaşının yanında uygunsuz hareketlerle dans ettiği görüldü. Vatandaşlar "TikTok yasal düzenlemeye tabi tutulsun" dedi.