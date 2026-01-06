Haberler

Üniversitede skandal oylama! Kız öğrencileri “güzel-çirkin” diye listelediler

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001’den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler “en güzel’ ‘en çirkin” gibi başlıklar altında oylandı.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001'den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler "en güzel' 'en çirkin" gibi başlıklar altında oylandı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu. Kısa süre sonra siteyi açan kişi ya da kişiler tarafından, "Hakkınızı helal edin, kimseyi üzmek istemedim" ifadeleri yer aldı. Üniversite yönetimi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

