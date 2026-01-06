Hortumla su fışkırtınca mahkemelik oldu! Kulak yaralamanın bedeli 16 bin TL
Isparta’da balkon yıkarken esnafa hortumla su atan 69 yaşındaki Hasan Akın, kulağına su kaçırdığı gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak Akın’a 16 bin 800 TL adli para cezası verdi.
Isparta'da yaşayan Hasan Akın (69), evinin balkonunu yıkarken, apartmanın zemin katındaki yem dükkanının sahibi Erdal Çil'e (38) hortumla su attı. Çil'in kulağına su kaçırdı. 'Silahla basit yaralama' suçundan yargılandı. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 168 gün karşılığı 16 bin 800 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Haber: Tolga Yanık