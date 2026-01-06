Haberler

Gülistan Doku’nun annesi viyadükte feryat etti! “Kızımı gömdüler”

5 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde köprüden atlamak isteyen anne, “Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar” diyerek yetkililere bir kez daha seslendi.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, savcılıkla yapılan görüşmenin ardından kızlarının uzun süre arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü'ne gitti. Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak, köprüden atlamak istedi. Anne "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bizim çığlığımızı artık duyun. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. gömdüler" dedi.

