Boşandığı eşine çocukların velayetini verince nafaka şoku yaşadı!

Boşandığı eşine çocuklarının velayetini veren Şengül Öz, aylık 12 bin TL nafaka ödemek zorunda kaldı. Ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyleyen kadın, yardım çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl evli kaldığı eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022'de anlaşmalı olarak boşandı. Ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle çocuklarının velayetini babaya verdi. Genç kadın, boşandıktan 3 yıl sonra eski eşi tarafından açılan dava sonucunda iki çocuğu için eski eşine nafaka ödemek zorunda kaldığını anlattı.

İşsiz olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Öz, yetkililerden destek talebinde bulundu. Şengül Öz, "Nafaka davasında yaşam şartlarımın dikkate alınmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sobalı evde, sosyal yardımla geçinen bir insanım. Bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde avukat parası, dosya parası ile yaklaşık 150- 200 bin lira ödemem gereken bir tutar var. Bu nafakayı nasıl ödeyeceğim?" dedi.

