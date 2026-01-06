Antalya’da kan donduran vahşet! Cani baba eşini ve 7 yaşındaki kızını katletti

Haberler

Antalya Serik’te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile 7 yaşındaki kızı Sena Canatan’ı boğazlarını bıçakla keserek katletti. Gözaltına alınan Canatan’ın ilk ifadesinde, “Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimi ve kızımı öldürdüm” dediği öğrenildi.

Antalya Serik'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile 7 yaşındaki kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek katletti. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi. Zübeyir Canatan'ın 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.

