Haberler

Yaşam Haberleri

8 gündür kayıp olan Elif Kumal göletin dibindeki araçta bulundu! Acılı anne kızını son yolculuğuna uğurladı

8 gündür kayıp olan Elif Kumal göletin dibindeki araçta bulundu! Acılı anne kızını son yolculuğuna uğurladı

Elif Kumal’ın Kapıdağ Yarımadası’nda kaybolduktan 8 gün sonra, göletin dibindeki otomobilinin içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Acılı anne, acı içinde kızını son yolculuğuna uğurladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026

Paylaş







Balıkesir Erdek'te Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'na kamp yapmaya gitti. Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldı. Ankara'dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal'ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal'ın 8 gün sonra cansız bedenine ulaştı.

İLK DEĞERLENDiRME: SUDA BOĞULMA

Kumal'ın ön otopsi raporunda kesin ölüm nedeninin "suda boğulma" olduğu tespit edildi. Dün Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirilen genç kızın cenazesi, helallik alındıktan sonra Doğa Mahallesi Camisi'ni götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumal, babasının mezarının yanına defnedildi. Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, "Getiremedim, ölüsünü getirdim. Kendisi boğulsa bile suçlular cezalandırılsın" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Balıkesir

Erdek