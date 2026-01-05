Haberler

Tekirdağ’da su çekilince deniz kızı heykeli yeniden karaya çıktı!

Tekirdağ'da 2012 yılında Şarköy Belediyesi tarafından karadan yaklaşık 30-40 metre içerde yapılan ve vatandaşların Ayten adını verdiği deniz kızı heykeli, yılın belirli günlerinde denizin 30-40 metre çekilmesiyle karaya çıkıyor. Bilim insanların denizin çekilmesini mevsimsel meteoraolojik hava şartlarından kaynaklandığını ifade ediyor. Denizde yaşanan gel-git olayına bağlı olarak heykel yeniden sular içinde kaldı.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Haber: Yakup Önal

