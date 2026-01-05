Tarsus’ta feci kaza! Köprüden düşen araçta baba ve gelin hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç otoyol köprüsünden düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde baba Hacı Mehmet Sünbül ve gelin Handeur Sümbül’ün olay yerinde hayatını kaybettigi belirlendi. Kazada Hacı Hüseyin Sünbül, Zehra Sünbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
