Sarıkamış'taki şehitlerimiz eksi 22 derecede anıldı!

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik’i anmak için ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ temasıyla düzenlenen 4,5 kilometrelik yürüyüş -22 derecede gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik'i anmak için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla düzenlenen 4,5 kilometrelik yürüyüş -22 derecede gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı yürüyüşte 100 metre uzunluğunda bayrak taşındı, Çelik Kanatlar gösteri yaptı. Anma programı kapsamında toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 4,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı.

Haber: Faruk Küçük- Volkan Karabağ

