Nişantaşı’nda estetik dehşeti! Yağ aldırmaya gitti ölümden döndü...

Doktor Büşra V. iddiaya göre estetik merkezinde yağ aldırma operasyonu geçirdi. Ardından baş dönmesi yaşayarak hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde operasyona bağlı arter yaralanması olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

İstanbul Nişantaşı'nda doktor Büşra V. (30) iddiaya göre; özel bir estetik merkezine yağ aldırma için gitti. İddiaya göre; İran uyruklu Hanıyeh F. tarafından kadına operasyon yapıldı. Evine giden genç doktor, kısa süre içinde kusma, bulantı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşayınca hastaneye gitti. Tetkiklerde doktorlar, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Büyük bir şok yaşayan genç kadına, estetik operasyona bağlı arter yaralanması olduğu bildirildi. Acil ameliyata alınan Büşra V., operasyonun ardından bir gün sonra taburcu edildi. Epikriz raporlarını alan mağdur doktor, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İran uyruklu doktor Hanıyeh H. ise ifadesinde iddiaları reddetti.

Haber: Batuhan Altınbaş

