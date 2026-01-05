Haberler

Yaşam Haberleri

Konya’da sahte tedavi skandalı açığa çıktı!

Konya’da sahte tedavi skandalı açığa çıktı!

Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde evini adeta bir hastaneye çevirdiği ortaya çıkan fizyoterapist Tuğba Güven’in (41) yakalanmasını sağlayan aileye TAKVİM ulaştı. Mehmet Taylan Ağırbaş ile eşi 2 yıldır kızlarına sözde tedavi uygulayan Tuğba Güven hakkında suç duyurusunda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Paylaş







Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde evini adeta bir hastaneye çevirdiği ortaya çıkan fizyoterapist Tuğba Güven'in (41) yakalanmasını sağlayan aileye TAKVİM ulaştı. Mehmet Taylan Ağırbaş ile eşi 2 yıldır kızlarına sözde tedavi uygulayan Tuğba Güven hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ağırbaş, "Kızım 3 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına girdiğinde hiç konuşamadığını fark ettik. Tanıdığım Ali Kemal B. Tuğba'dan bahsetti. Çocuğu oraya getirdiğimizde çocuğumuzun zihinsel engelli olduğu ve tedavi edebileceğini söyledi. Biz de buna inanıp, 2 yıl çocuğumuzu ona emanet ettik. Evlerimi, arabalarımı sattım, bankalara borçlandım. Bizim hayallerimizle oynadılar. Bu kadını en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Haber: Tolga Yanık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN