Kayseri’de şiddetin acı izi! Bacağı kesilen kadın için mavi kapak seferberliği başlatıldı...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Kayseri'de yaşayan Zülfiye S., 2017 yılında kocasının bacağından vurması sonucu bacağı diz üzerinden kesilerek engelli kaldı. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), kadına yönelik şiddetin kadınların hayatında bıraktığı derin ve kalıcı izleri bir kez daha gözler önüne seren anlamlı bir çalışmaya imza attı. Dernek, kadın için mavi kapak kampanyası başlattı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Zülfiye, ev içinde proteziyle hareket edebiliyor ancak dışarı çıktığında pazar, market gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlükler çekiyordudu" dedi.

Haber: Ali Altuntaş

