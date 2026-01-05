Haberler

Kayseri’de alacak kavgası kanlı bitti!

Kayseri'de iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., yanında bulunan silahla Sami Benli (24) ve kardeşi M.B.’ye ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Sami Benli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kardeşi M.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, A.Ç’yi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Haber: Ali Altuntaş

