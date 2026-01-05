Haberler

Erzincan’da mucize kurtuluş! Kalbi iki kez duran Ali Enfal hayata tutundu

Erzincan'da yaşayan Gülay ve Tekin Baki çiftinin tek çocuğu olan Ali Enfal, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Bocavirüse yakalanan Baki, nefes darlığı ve hırıltı şikayetlerinin artması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki kez kalbi duran Baki, burada entübe edildi. Karaciğer nakli için hastaneye nakledildi.Tedavi altına alınan Baki normale döndü.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

