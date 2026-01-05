Bursa’da yürek ısıtan anlar! Kuryeler yaşlı kadına siper oldu
Bursa'da lodos sırasında yürüyen yaşlı kadın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Durumu fark eden 3 kişi, yaşlı kadının kollarından tutarak destek oldu.Bu sırada bölgede bulunan 5-6 motosikletli kurye ise yaşlı kadının önünde ve yanında durarak rüzgâra karşı siper oldu. Vatandaşların yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir noktaya ulaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.
