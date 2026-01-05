Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa’da yürek ısıtan anlar! Kuryeler yaşlı kadına siper oldu

Bursa’da yürek ısıtan anlar! Kuryeler yaşlı kadına siper oldu

Bursa'da lodos sırasında yürüyen yaşlı kadın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Durumu fark eden 3 kişi, yaşlı kadının kollarından tutarak destek oldu.Bu sırada bölgede bulunan 5-6 motosikletli kurye ise yaşlı kadının önünde ve yanında durarak rüzgâra karşı siper oldu. Vatandaşların yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir noktaya ulaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Paylaş







Bursa'da lodos sırasında yürüyen yaşlı kadın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Durumu fark eden 3 kişi, yaşlı kadının kollarından tutarak destek oldu.Bu sırada bölgede bulunan 5-6 motosikletli kurye ise yaşlı kadının önünde ve yanında durarak rüzgâra karşı siper oldu. Vatandaşların yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir noktaya ulaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN